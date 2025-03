Gretchen faz show com animação fora do normal Fã grudado no palco grava o show inteiro com uma Tekpix Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 13/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h11 ) twitter

Fã número grava o show de Gretchen com uma Tecpix Reprodução via Instagram @mariagretchen

Gretchen faz show no Shopping Riomar, em Fortaleza, com uma animação fora do normal! Amiga, que pique é esse? De onde vem tanta energia?

Juro que não sei o que é melhor nesse vídeo! Amei o fã número um grudado no palco na hora do “Piripiri”, com a Tekpix na mão!

