Looks na festa de aniversário de Rafaella Santos chamam atenção O evento em São Paulo foi palco de combinações polêmicas que deram o que falar Keila Jimenez 12/03/2025 - 16h38

O evento luxuoso em São Paulo contou com a presença de famosos Reprodução Instagram @rafaella

Rolou ontem uma super festa de aniversário de Rafaella Santos, a irmã do Neymar. O evento luxuoso em São Paulo contou com a presença de famosos, como ex-marido de Shakira, o jogador espanhol Gerard Piqué. A galera surgiu produzida no niver da Rafa, que também investiu no look. O que vocês acharam dos modelitos?

