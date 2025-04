Missão fake? Katy Perry nunca foi ao espaço e tudo não passou de encenação? Cantora pop participou de voo espacial com Lauren Sánchez e virou alvo de teorias conspiratórias malucas Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 16/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h26 ) twitter

Katy Perry esteve no espaço. Ou não? Reprodução/X/blueorigin

Katy Perry alcançou o topo das paradas, dos palcos e agora também... do espaço? Ou será que não?

A cantora embarcou recentemente em uma missão da Blue Origin, ao lado de Lauren Sánchez e outras quatro mulheres poderosas, num voo que cruzou a famosa Linha de Kármán — a fronteira oficial do espaço.

A viagem durou 11 minutos, foi transmitida ao vivo e virou manchete no mundo todo. Mas o que deveria ser uma conquista histórica se transformou num campo fértil para teorias conspiratórias de outro planeta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas redes sociais, os comentários pipocaram mais rápido que foguete decolando. Muitos internautas garantem: tudo não passou de uma encenação hollywoodiana barata.

‌



Sim, teve gente falando que o CGI do lançamento estava “pior que de filme dos anos 90” e que Katy Perry, na verdade, estava “flutuando num tanque d’água dentro de um estúdio”.

E como a internet não tem limites, surgiram até suposições de que a missão seria um ritual religioso liderado por Katy e Jeff Bezos. Pois é.

‌



Mil teorias da conspiração!

Mesmo com imagens, transmissão ao vivo e cobertura global, o pessoal do X (antigo Twitter) não se convenceu. Um usuário questionou: “Alguém mais acha que esse voo da Blue Origin foi fake? Tipo, muito fake mesmo?”. Outro escreveu: “Isso foi uma das maiores mentiras da história da humanidade. Os estúdios de Hollywood têm tecnologia pra isso!”

‌



O meme mais compartilhado dizia: “Katy Perry não foi ao espaço, ela foi à Disney disfarçada de astronauta”.

Apesar da chuva de teorias doidas, a missão da Blue Origin foi real e histórica — e levou mulheres incríveis até o espaço. Mas como toda boa celebridade, Katy Perry agora também tem seu próprio complô galáctico.

E aí, você acha que ela realmente saiu da Terra... ou só da casinha, para virar alvo dos haters?

