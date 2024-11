O Capitão América virou o Leão Lobo? Visual de Chris Evans surpreende Ator aparece irreconhecível na première do filme ‘Operação Natal' Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 07/11/2024 - 11h36 (Atualizado em 07/11/2024 - 11h36 ) twitter

Chris Evans e Leão Lobo: separados no nascimento Reprodução/Instagram

Como assim? Chris Evans surgiu completamente diferente no lançamento do filme Operação Natal, que estreia nesta quinta-feira (7) nos cinemas. Mais cabeludo, mais barbudo e de óculos, Chris apareceu ao lado de The Rock e J.K. Simons na première do longa-metragem em Berlim, na Alemanha.

Ele chamou a atenção justamente pelo visual bem distante que o levou ao título de homem mais sexy do mundo em 2022, na famosa eleição da revista People.



👀👀👀A galera nas redes sociais pediu para levarem o “Leão Lobo” embora e devolverem o Capitão América! 🙏 .



E aí? Vocês preferem qual dos visuais do Chris Evans?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.