Primo Rico comete gafe ao falar que Felipe Massa ‘corria muito’ com Ayrton Senna

Thiago Nigro diz que Massa correu com Senna, mas ex-piloto tinha apenas 13 anos quando o ídolo faleceu Reprodução YouTube

Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, cometeu uma gafe daquelas ao entrevistar Felipe Massa. Durante a conversa, ele afirmou que o ex-piloto da Ferrari já havia ‘corrido muito’ com Ayrton Senna, um detalhe impossível, já que Massa tinha apenas 13 anos quando o Senna faleceu.

Regra básica para qualquer entrevistador: conhecer bem a história do convidado. Errar é humano, claro, mas confundir gerações da Fórmula 1 soa quase ofensivo para um ex-piloto do calibre de Massa. Não é preciso ser um especialista no automobilismo para saber que Senna e Massa nunca dividiram uma pista oficialmente.

Quem teve essa oportunidade foi Rubens Barrichello, outro brasileiro que fez história na F1. A confusão entre Rubinho e Massa até poderia passar despercebida numa conversa informal, mas jamais durante uma entrevista com um deles. Profissionalismo e respeito ao entrevistado são fundamentais, principalmente quando o assunto envolve grandes ídolos do esporte.

No fim das contas, Nigro poderia ter saído dessa sem o rótulo de “primo desinformado”. Fica a dica: antes de ligar os microfones, faça a lição de casa.

