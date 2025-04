Quem vai ganhar o BBB25? Tanto faz… o reality já perdeu! Nem barraco, nem audiência: o BBB25 é o verdadeiro eliminado da temporada​ Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 22/04/2025 - 12h30 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O BBB25 flopou! Reprodução

Se você ainda está tentando descobrir quem vai ganhar o BBB25, tenho uma notícia triste: o público já decidiu quem perdeu — o próprio programa. Com uma combinação de elenco sem carisma, dinâmicas forçadas e uma audiência em queda livre, a 25ª edição do Big Brother Brasil está mais para “Big Bocejo Brasil”.

A audiência

Desde a estreia, o BBB25 tem enfrentado números preocupantes. A média de audiência na Grande São Paulo foi de apenas 16,7 pontos, a pior estreia da história do programa.

E não parou por aí: ao longo das semanas, o índice caiu ainda mais, chegando a 16,0 pontos, representando uma perda de 25% do público em relação ao ano anterior.​ Não teve treta, não teve herói, não teve vilão. Na real, o público não amou nem odiou pra valer nenhum participante.

Nem mesmo as tentativas desesperadas da produção, como a inclusão de ex-BBBs em dinâmicas e a criação de conflitos artificiais, conseguiram reverter o desinteresse do público. Como resultado, o programa ficou atrás de outras atrações da própria Globo, incluindo reprises de novelas.

‌



Dinâmicas forçadas

Um dos principais motivos apontados para o fracasso do BBB25 é a falta de carisma dos participantes. As interações entre os brothers foram descritas como mornas, com poucos conflitos reais e muita diplomacia. Até mesmo as festas, tradicionalmente conhecidas por gerar momentos icônicos, foram muito criticadas pela falta de animação e espontaneidade.

Além disso, as dinâmicas do jogo acabaram sendo forçadas. A tentativa de criar tensão através de atividades como o “Sincerão” não teve o efeito desejado, e o público ficou frustrado.

‌



Nas redes sociais, o descontentamento foi mais do que evidente. Termos como “flopou” e “colônia de férias” bombaram ao descrever o programa. A falta de engajamento dos participantes e a ausência de momentos memoráveis levaram muitos espectadores a abandonar o programa ou a acompanhá-lo apenas por meio de resumos e memes.

Pesquisas encomendadas pela Globo revelaram que o público jovem, principal alvo do programa, preferiu muito mais consumir conteúdo do BBB25 por meio de vídeos curtos e memes, focando em momentos específicos, como a prova do líder, em vez de acompanhar o programa na íntegra.​

‌



O futuro do BBB

Com a audiência em declínio e a insatisfação do público, o futuro do BBB como o conhecemos está em xeque. A Globo terá que repensar o formato e buscar maneiras de reconquistar a atenção dos telespectadores, que têm cada vez mais opções de entretenimento à disposição.​ Entre as mudanças, pode ser que os “famosos” sejam dispensados da atração.

A ideia de retomar as raízes do formato pode reanimar a audiência, cansada de “artistas” com medo do cancelamento e dispostos a interpretaram uma planta por três meses em um confinamento.

Pode ser esse o “desfibrilador” que salvará o BBB26. O que acham?

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.