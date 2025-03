Romântico? Timothée Chalamet e Kylie Jenner são vistos em jogo de tênis Ator parecia estar mais interessado no jogo do que na namorada Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 12/03/2025 - 16h52 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h53 ) twitter

O casal foi flagrado em um jogo de tênis Reprodução vídeo via Instagram

Fofo? Romântico? Ou eu tô doida, ou o povo tá sem noção… Olha só o vídeo que viralizou dos namorados Timothée Chalamet, ator sensação, indicado ao Oscar (um dos melhores da geração dele) e a bilionária Kylie Jenner, da família Kardashian. O casal foi flagrado em um jogo de tênis. Mas o que tá todo mundo chamando de momento carinhoso, me parece descaso total do moço, que mais parecia estar interessado no jogo do que na namorada… Vocês também têm essa sensação?

