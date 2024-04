Saiba como foi o reencontro entre Bruna Marquezine e Neymar

Alto contraste

Bruna Marquezine e Neymar estiveram na festa de Anitta

E rolou ontem (26) um aguardado encontro de ex-namorados famosos. Anitta comemorou seus 31 anos em grande estilo, e reuniu um time de famoso babadeiro em uma balada chiquérrima em Miami.

Entre os presentes estavam Bruna Marquezine e o ex da atriz, Neymar. Ele foi sozinho ao aniversário de Anitta, sem Bruna Biancardi, que, ao que tudo indica, está reatando o romance com o jogador.

Marquezine e Neymar evitaram contato visual e nem se cumprimentaram. Todo mundo reparou no distanciamento estratégico do ex casal. O curioso é que ambos estavam na festa de Anitta, justamente com quem Bruna Marquezine já tretou no passado por conta de Neymar.

Mas tudo isso ficou para trás. O momento ontem era de celebração, bem longe dos holofotes e telefones celulares, uma vez que era proibido filmar e fotografar o evento. Ao que tudo indica, Anitta aprendeu a fazer festas com o Neymar, que também não gosta de registros de suas baladas nas redes sociais.

Apesar de ser em Miami, a festa contou com a presença de vários famosos brasileiros, entre eles, Angélica, Luciano Huck, Gabi Amarantos, Carolina Dickmann, Nicole Balls, Xandy, Carla Perez, Jade Picon, Sabrina Sato, Blogueirinha, Marina Sena, Juliette e MC Daniel, entre outros.

Cada convidado arcou com as despesas de viagem e hospedagem em Miami, uma vez que Anitta só fez o convite, e proibiu os VIPs do rolê de levarem amigos e acompanhantes, mantendo a regra do convidado não convida.