Separação de Belo e Gracyanne deixa contratantes de shows do Soweto em pânico

Gracyanne Barbosa e Belo não foram mais um casal (Reprodução/Instagram/@graoficial)

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa está tirando sono de uma galera. Empresários, marcas e contratantes estão preocupados com uma possível crise na retomada da carreira do pagodeiro, que se comprometeu a realizar uma turnê gigante ao lado do grupo Soweto.

A esperada volta do grupo de pagode Soweto foi muito comemorada pelos fãs e vendeu ingressos para uma turnê gigante, com shows com ingressos esgotados em vários estados do país. No entanto, é notório entre os mais próximos que Belo costuma dar cano, cancelar ou até faltar a compromissos profissionais importantes quando enfrenta crises pessoais.

Não foram poucas as vezes que isso aconteceu na carreira dele. Belo tem até alguns processos na Justiça por faltar em shows já pagos pelos contratantes. Muita gente acredita que o cantor pode dar trabalho para o Soweto durante essa fase difícil de separação.

Belo está prestes a completar 50 anos, e após o vazamento da notícia da separação, uma festa de aniversário organizada por Gracyanne foi cancelada. A musa fitness também não deve comparecer ao show do Soweto no próximo final de semana em São Paulo, para evitar o assédio.

Belo e Gracyanne já estavam em crise há alguns meses, mas os familiares ainda acreditavam em uma reconciliação! Segundo fontes próximas ao casal, tanto ela como ele já estariam até se envolvendo com outras pessoas.