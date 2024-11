Junior Lima e a esposa são criticados por decoração ‘simples’ da festa da filha

Junior Lima e a esposa, Monica Benini, celebraram o aniversário de três anos da filha Lara com uma festa intimista em casa, mas receberam críticas na internet por causa da decoração. Internautas teriam apontado que a mesa dos parabéns estava muito “simples”. Nas redes sociais, Monica rebateu que tudo foi feito com a participação da Lara, e que todos os elementos que ela mais gosta estavam lá: unicórnio, a personagem Minnie, borboletas e balões. “O que importa são as memórias, e não o tamanho da festa”, opinou Ana Hickmann. Veja!