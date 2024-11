Justiça manda suspender festival com Luan Santana, Pedro Sampaio e Maiara e Maraisa

A Justiça determinou a suspensão de um festival em Embu das Artes (SP) que prevê a apresentação de grandes nomes, como Luan Santana, Pedro Sampaio e Maiara e Maraísa. A justificativa é de que o investimento feito pela prefeitura, na casa dos R$ 2 milhões, poderia ser usado para resolver problemas na cidade, como falta de remédios. Ainda que o descumprimento da decisão resulte em multa de R$ 2 milhões, o primeiro show aconteceu com as sertanejas e as apresentações devem continuar até domingo (10). Entenda!