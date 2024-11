Mariah Carey visita museu para conhecer sua nova estátua de cera e se impressiona com semelhança

A nova estátua de cera de Mariah Carey no museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra, impressionou pelo nível de realismo. A cantora visitou o local para conhecer sua nova “cópia”, que recebeu look e cenário baseados no Natal, e ficou maravilhada com as semelhanças, ressaltando até a pinta que tem no rosto, que ficou igual. “A gente não sabe se a estátua imitou a Mariah, ou se a Mariah imitou a estátua”, brincou Keila Jimenez. “Eles demoraram bastante para fazer, porque queriam trocar a estátua da Mariah e fazer a mais perfeita possível, e conseguiram”, continuou a jornalista.