Murilo Huff brinca em máquina de pegar dólares e diverte a namorada

Murilo Huff arrancou gargalhadas na namorada, Gabriela Versiani, ao entrar em uma máquina de pegar dólares em Los Angeles, nos Estados Unidos. A brincadeira consiste em fazer a pessoa coletar a maior quantidade de notas possível, enquanto elas voam dentro da cabine. No final, o dinheiro juntado é trocado por produtos no local. Sob a torcida animada de Gabriela, o sertanejo tentou agarrar as notas, mas não obteve muito sucesso. “Ainda bem que você está faturando alto com a música”, disse Keila Jimenez, em recado para o cantor.