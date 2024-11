Rodrigo Faro celebra os 49 anos de Vera Viel após cirurgia da esposa: ‘Aniversário mais especial’

Após passar por uma longa cirurgia para retirada de um tumor na coxa, Vera Viel ganhou uma celebração no hospital ao lado do marido, Rodrigo Faro, e das filhas. Ela completou 49 anos e apareceu emocionada em vídeo publicado pelo apresentador nas redes sociais. “O aniversário mais especial. Vamos vencer todas as batalhas juntos”, escreveu Rodrigo. “Eu falei com o Rodrigo no final de semana, a cirurgia foi um sucesso, e a Vera já está se reestabelecendo”, informou Keila Jimenez. “Que você se recupere o quanto antes”, desejou Ticiane Pinheiro.