Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ana Castela parou o próprio show após fãs iniciarem uma briga no meio do evento em uma cidade do Paraná. A cantora improvisou até uma música para a turma da confusão com versos como: “Vocês estão passando vergonha”. Vem ver essa “nova canção” inédita da boiadeira!