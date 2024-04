Alto contraste

Olha o perrengue que a boiadeira passou! Ana Castela estava toda montada com um belíssimo look, pronta para se apresentar, mas quando ela foi subir no palco, o salto da bota quebrou!

A sertaneja revelou que até pensou em trocar o calçado, no entanto, a música já tinha começado e todos estavam esperando pela entrada dela. Em resumo: a boiadeira precisou improvisar e se equilibrar em cima de apenas um salto.

“Cantor de verdade segura a onda!”, elogiou Keila Jimenez.

