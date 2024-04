Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta hospitalar e segue afastado dos shows Cantor estava internado desde o dia 27 de fevereiro por causa de um câncer na região da virilha

Boas notícias! Internado desde o último dia 27, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, teve alta do hospital em que estava no Rio de Janeiro.

O artista luta contra um câncer inguinal, na região da virilha, conhecido por ser bastante doloroso. Nesse tempo, Anderson estava sob cuidados médicos para melhorar os sintomas da doença.

Apesar de já estar se recuperando em casa, ainda não há previsão de quando o vocalista retornará aos palcos.