Após sucesso com Escrito nas Estrelas, Lauana Prado prepara gravação de DVD em SP Sertaneja ganhou fama com canção de Tetê Espíndola e, agora, terá a participação de famosos em seu próprio projeto em maio

Caso do caso bem marcado em cartas de tarô! Após estourar com a regravação de Escrito nas Estrelas, hit de Tetê Espíndola, Lauana Prado terá o seu próprio DVD. A sertaneja marcou a realização do projeto Lauana Transcende para 16 de maio, em São Paulo, e terá a participação de vários famosos que ainda não foram revelados.

A produção musical ficará por conta de Eduardo Pepato, um dos maiores nomes do gênero no Brasil.

"Vai ser gigantesco", comentou Keila Jimenez.