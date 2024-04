Após vencer o câncer, Preta Gil comanda festa repleta de famosos no RJ Carolina Dieckmann, Thaynara OG e Rogério Flausino, do Jota Quest, foram algumas das presenças ilustres

Após vencer o câncer, Preta Gil voltou a comandar um bloco de Carnaval, no Rio de Janeiro. A festa contou com a presença de diversos famosos, como Carolina Dieckmann, Thaynara OG e Rogério Flausino, do Jota Quest.

Toda feliz, Preta agradeceu a presença do público e disse que, agora, ela sabe comemorar e comemorar o presente.