Assumiu para o Brasil! Saiba quem é a loira misteriosa que namora MC Guimê Depois de aparições no Carnaval, o cantor, enfim, publicou foto nas redes sociais com a empresária Fernanda Stroschein

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após o término conturbado com Lexa, MC Guimê acabou de assumir o primeiro relacionamento. O cantor tinha feito aparições com uma loira misteriosa durante o Carnaval, mas agora é oficial: ele está com Fernanda Stroschein, uma empresária da região Sul do Brasil.

Com foto publicada nas redes sociais, o casal está assumidíssimo.

Lembrando que ele e Lexa terminaram o relacionamento em setembro de 2023 e, desde então, a cantora também fez a fila andar.