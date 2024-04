Beyoncé estaria sofrendo rejeição de rádios americanas com álbum country Cantora lançou duas músicas no último domingo (11)

Beyoncé anunciou recentemente a continuação do sucesso Renaissance e, no último domingo (11), lançou as duas primeiras faixas do projeto.

Acontece que, nas primeiras 24 horas, a canção Texas Hold 'Em teria tocado em apenas oito rádios norte-americanas.

O fato logo levantou rumores entre os fãs de que a estrela estaria sofrendo rejeição dos veículos de música, já que devido o novo álbum tem estilo country.

“O que as pessoas acreditam é que essas rádios têm certo preconceito [com o estilo]”, comentou Keila Jimenez.