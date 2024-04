Bruna Biancardi embarca para a Arábia Saudita em meio a rumores de volta com Neymar Recentemente, a influenciadora digital foi flagrada usando a mesma pulseira que o jogador e levantou mais expectativa do público

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro casal de volta à vista? Bruna Biancardi compartilhou nas redes sociais que está viajando para a Arábia Saudita, onde Neymar mora, e levantou ainda mais os rumores de que se reconciliou com o ex.

A influenciadora digital embarcou em avião com a filha Mavie, de apenas cinco meses, que é fruto do relacionamento com o jogador.

Recentemente, Bruna foi flagrada usando a mesma pulseira que Neymar, o que fez os fãs ficarem com ainda mais expectativa.