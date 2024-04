Cauã Reymond vai a show de K-pop em SP e realiza sonho da filha Ator levou a irmã mais nova e Sofia para a apresentação do grupo Twice

Cauã Reymond levou a irmã e a filha Sofia, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, para o show do Twice em São Paulo. O grupo é de K-pop e fez a alegria da herdeira do ator.

Nas redes sociais, Cauã compartilhou vídeos em que aparece no meio da pista, em meio à plateia.

“Eu fico pensando porque não fui nesse show”, brincou Keila Jimenez.