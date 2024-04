Ciúmes? Jennifer Lopez teria se afastado de Sofía Vergara por causa do marido Ben Affleck Segundo a cantora, as duas são amigas, mas ela não consegue esconder o incômodo que sente pelo companheiro admirar a atriz

Alerta de briga na área? Jennifer Lopez estaria com ciúmes do marido Ben Affleck com a atriz Sofía Vergara. Segundo a cantora, o companheiro admira muito a artista de Modern Family e sempre teria dito que a considera incrível e bonita.

Com isso, J-Lo teria se afastado da amiga por não conseguir esconder o incômodo. Segundo a cantora, ela quis revelar logo isso para não inventar desculpas.

“Não convida mais a moça [Sofía] para tomar um café, comer uma pizza. Não quer saber dela em festa e aniversário”, brincou Keila Jimenez.