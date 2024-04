Confusão no RBD: Anahí apaga mensagem de feliz aniversário para Maite Perroni Fãs cogitaram briga entre as artistas por conta do faturamento da última turnê

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Será que deu ruim no RBD? Maite Perroni fez aniversário no último dia 9 e recebeu mensagens de carinho de fãs e dos colegas de banda, mas uma delas chamou a atenção do público.

Isso porque Anahí teria parabenizado a amiga de forma “curta e seca” e, na sequência, apagado o comentário.

Os internautas não deixaram de reparar e levantaram rumores de uma briga entre as integrantes, principalmente por causa de uma suposta confusão com a divisão do faturamento da turnê recente.

Keila Jimenez lembrou que o empresário do RBD, Guillermo Rosas, foi afastado e acusado de desviar dinheiro do grupo.