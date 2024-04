DJ Alok vai se apresentar em Brasília (DF) e doa cachê para investimentos em cultura Músico explicou que começou sua carreira na capital do Brasil e que deve muito ao público da região

O DJ Alok anunciou que comandará um show em Brasília (DF), no dia 20 de abril, como parte das comemorações dos 64 anos da cidade, e um fato chamou a atenção do público. O artista disse que abriu mão do cachê da apresentação para doar a quantia para obras e projetos de cultura.

Alok explicou que tomou essa decisão porque, apesar de ter nascido em Goiânia (GO), foi em Brasília onde ele cresceu e fez os primeiros shows de sua carreira, o que trouxe uma dívida de gratidão ao DJ.

“Como forma de retribuir todo esse carinho, estou abrindo mão de todo o meu cachê e convidando as minhas marcas parceiras para fazerem esse sonho possível”, escreveu nas redes sociais.

