DJ Khaled pede para ser carregado no colo por seguranças para não sujar tênis Músico não queria estragar os sapatos no chão de areia em Miami, nos EUA

Em vídeo publicado nas redes sociais, DJ Khaled apareceu pedindo aos seus seguranças que o carregassem no colo para um pequeno trajeto. O motivo? Para que os tênis do cantor não se sujassem com a areia de Miami, nos Estados Unidos.

O modelo dos sapatos do músico são famosos e caros, mas, mesmo assim, ele recebeu críticas na internet pela atitude, inclusive vindas dos fãs.