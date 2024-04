É o amor! Claudia Leitte comemora 17 anos de casamento com Marcio Pedreira Casal trocou declarações apaixonadas nas redes sociais

Sexta-feira (8) com muito amor no ar! Nas redes sociais, Claudia Leitte compartilhou fotos com o marido, Marcio Pedreira, em homenagem a um marco importante para o casal: os dois estão completando 17 anos de casamento.

Claudia e Marcio têm três filhos juntos, e a cantora não poupou palavras para se declarar ao amado.

“Quero os próximos 70 anos com você. Bora malhar e melhorar a qualidade da comida”, escreveu em publicação.