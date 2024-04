Edson Celulari comemora aniversário da filha caçula na Disney A pequena Chiara, que vai completar dois anos, é fruto do relacionamento do ator com Karin Roepke

Tem bebê soprando velinhas! Edson Celulari aproveitou o aniversário de dois anos da filha caçula para comemorar a data em grande estilo. O destino foi nada menos que a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

A pequena Chiara, fruto do relacionamento do ator com Karin Roepke, recebeu uma festa com a decoração de seus personagens favoritos.

Enzo e Sophia, os filhos mais velhos de Celulari com Claudia Raia, ainda apareceram em vídeo enchendo a irmã de carinhos.