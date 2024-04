Alto contraste

O cantor Fábio Jr. celebrou o aniversário de 15 anos do filho caçula. Záion é fruto do relacionamento do artista com Mari Alexandre.

Fábio dividiu com os fãs nas redes sociais uma retrospectiva da vida do adolescente. “Parabéns, filho, que Deus te abençoe, te proteja, te oriente e te ilumine sempre!”, escreveu.