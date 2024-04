Fernanda Paes Leme desabafa sobre inchaço do corpo na reta final da gravidez Atriz também precisou mudar temporariamente de casa devido a uma reforma e disse estar com saudades de sua antiga residência

Prestes a dar à luz a Pilar, Fernanda Paes Leme apareceu nas redes sociais para desabafar sobre a mistura de sentimentos da reta final da gravidez. A atriz e apresentadora confessou que se incomodou com o inchaço do corpo, que é característico do período.

Fernanda ainda explicou que está em um novo lar temporário, enquanto espera a reforma em sua casa terminar, e disse estar com saudades do cantinho.