Filha do cantor Edson, da dupla com Hudson, surpreende plateia ao cantar com o pai

Novo talento da música sertaneja? Com apenas quatro anos, a filha do cantor Edson, da dupla com Hudson, surpreendeu o público ao cantar em show do pai no navio de Maiara e Maraísa.

A pequena Bella pegou o microfone, cantou um trecho de Galopeira, simulou uma entrevista, cumprimentou a plateia e garantiu a postura de artista.

“Ela é uma figura, está no caminho”, comentou Keila Jimenez.