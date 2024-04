Fim do pãozinho? Arthur Aguiar revela que perdeu 5 kg em dez dias de dieta Ator confessou que ganhou peso por conta de ansiedade e, ainda, disse que está feliz com os resultados do atual estilo de vida

Arthur Aguiar dividiu com os seguidores que não estava se sentindo bem com o corpo que tinha e decidiu entrar em uma dieta. Com a mudança, o ator revelou que perdeu cinco quilos em apenas dez dias.

Segundo ele, sua alimentação nos últimos meses foi impactada pela ansiedade da chegada do novo filho e, ainda, por um pouco de frustração.

Mesmo com a dieta, Arthur garantiu que come, sim, um "pãozinho" no café da manhã.