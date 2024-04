Alto contraste

Mais um para a conta! Aos 64 anos, Gretchen realizou um novo procedimento estético. A artista colocou fios de sustentação no rosto para dar um aspecto mais fino para a sua face.

A ex-Fazenda adora dividir as novidades de sua vida com os fãs e admitiu que perdeu a conta de quantas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos já fez.

E não para por aí: Gretchen acredita que gastou mais de R$ 1 milhão com todos esses cuidados.