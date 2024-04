Gustavo Mioto se irrita com fã que gritou nome de Ana Castela em show Durante apresentação, o cantor sertanejo não gostou da brincadeira e disparou "Eu já entendi a sua gracinha"

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

"A vida é uma viagem e tem gente que escolheu ser a mala", brincou Keila Jimenez.

Durante show em casamento no sul do Brasil, Gustavo Mioto foi pego de surpresa ao ouvir uma pessoa na plateia gritando o nome de sua ex, Ana Castela.

O sertanejo prontamente reagiu e reclamou: “Eu já entendi a sua gracinha. Por favor, pode parar de gritar o nome da minha ex”.

Em vídeo, a plateia aparecendo reagindo ao pedido do cantor.

Lembrando que Mioto e Ana Castela se separaram em janeiro deste ano.