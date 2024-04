Homem dos sonhos? Macaulay Culkin brinca de servir a noiva em viagem para resort de luxo

Alto contraste

Homens, anotem a dica! O ator Macaulay Culkin compartilhou fotos nas redes sociais e mostrou que, em viagem a resort de luxo no México com a noiva, a risada foi garantida.

O astro de Hollywood contou que comprou o uniforme dos funcionários do local e brincou de servir a atriz Brenda Song em algumas atividades ao longo dos dias: ele limpou a piscina, entregou serviço de quarto, carregou as malas e até arrumou a cama.

Brenda se divertiu com as aventuras do noivo, que agradeceu os funcionários do hotel por embarcarem na brincadeira.