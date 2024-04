Isabella Fiorentino surpreende ao mostrar habilidade no surfe; veja Modelo publicou vídeo pegando uma onda na piscina artificial de um clube

Isabella Medina? A comparação com o atleta foi inevitável quando Isabella Fiorentino apareceu pegando uma onda com habilidade de uma surfista profissional. A modelo estava desfrutando da primeira piscina de ondas artificiais da América Latina, localizada em clube de luxo no interior de São Paulo. Veja o vídeo!