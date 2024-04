Isis Valverde conclui gravações do filme que irá estrelar ao lado de Silvester Stallone Atriz se mudou para os Estados Unidos em 2022 para estudar e investir na carreira internacional e vai lançar longa-metragem com o astro de Hollywood

Olha a carreira internacional! Isis Valverde tem investido em trabalhos fora do Brasil e, agora, vai colher os frutos ao estrelar um filme ao lado de Silvester Stallone. A atriz acabou de finalizar as gravações do longa-metragem de suspense Alarum, em que será uma das protagonistas.

Lembrando que, em 2022, Isis se mudou para os Estados Unidos para estudar e estar entre as estrelas de Hollywood.

“A menina realmente quer investir nesse caminho, que a Bruna Marquezine já está trilhando muito bem”, comentou Keila Jimenez.