Jade Magalhães se declara ao parabenizar Luan Santana pelos 33 anos "Conheci um menino sonhador e, hoje, tenho orgulho do homem que você se tornou", escreveu a influenciadora digital

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Jade Magalhães se declarou para Luan Santana no aniversário de 33 anos do astro sertanejo. “Conheci um menino sonhador e, hoje, tenho orgulho do homem que você se tornou”, escreveu a influenciadora digital em sua rede social.

“Eu tô sabendo que a Jade está atrás de coisas para o casamento”, avisou Keila Jimenez. Nossa fofoqueira percebeu que ela começou seguir páginas de cerimônias e produção de eventos na internet.