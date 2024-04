Alto contraste

Da vida real para as telonas! Com a largada dada, o filme que vai contar a história de Zeca Pagodinho acabou de ganhar uma confirmação no elenco. Juliana Knust será responsável por interpretar a esposa do cantor, Mônica Silva, com quem ele está casado há mais de 35 anos.

Nas redes sociais, Juliana fez o anúncio e contou que soube da boa notícia em ligação feita pelo próprio Zeca, que já é amigo da atriz há um bom tempo.

“O Zeca está mais feliz do que ela”, brincou Keila Jimenez.