Kate Middleton cancela compromisso e aumenta rumores

Por onde anda a princesa? Kate Middleton tem levantado rumores pelo mundo ao sumir de compromissos públicos desde que fez uma cirurgia no abdome, em janeiro deste ano.

O que fez com que os boatos sobre o estado de Kate aumentassem foi o cancelamento de sua participação em um evento no mês de junho. Segundo Keila Jimenez, a programação do compromisso tirou o nome da princesa de repente.

Ainda, uma foto adulterada e publicada recentemente pela esposa do príncipe William voltou a trazer polêmicas à família real britânica.

“Têm muitas teorias envolvendo este sumiço dela e ninguém dá informação sobre o assunto”, lembrou Keila Jimenez.