Lucas Lima diz que foi acusado por motorista de aplicativo de ter traído Sandy

Que nenhuma separação é fácil, a gente sabe! Mas essa continua rendendo: Lucas Lima disse que, após o término do casamento com Sandy, sofreu muito com os comentários e reações do público.

O artista contou que, um dia, entrou no carro de um motorista de aplicativo e foi acusado de ter traído a cantora. Na ocasião, Lucas chegou a discutir e quase trocar socos com o motorista.

E não para por aí: o homem ainda teria colocado músicas de Sandy e Junior para tocar durante toda a viagem.

“O Lucas falou que não tinha vontade de sair de casa, de tão difícil que era”, informou Keila Jimenez.