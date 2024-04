Luciano Camargo coloca mansão em SP à venda por R$ 50 milhões Imóvel do cantor tem seis suítes, dez banheiros, lago, cinema e até um lustre que custou R$ 200 mil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luciano Camargo resolveu colocar a mansão onde mora desde 2014 à venda pela bagatela de R$ 50 milhões. O imóvel fica em São Paulo e foi o lar do cantor com a esposa, Flávia Fonseca, e as duas filhas.

Com mais de 2800 metros quadrados, a mansão tem seis suítes, dez banheiros, lago, piscina, academia, cinema e até um famoso lustre que custou R$ 200 mil.

Luciano disse que "quer mudar os ares" e, por isso, está vendendo o imóvel.

"Como ele disse, construiu um palácio para a Flávia", comentou Keila Jimenez.