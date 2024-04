Luciele Di Camargo reclama do valor para retirar entulho de casa reformada Atriz mostrou nas redes sociais o andamento da obra em sua residência

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Modo reforma ativar! Luciele Di Camargo compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra a sua casa sendo reformada e aproveitou para fazer uma reclamação.

Parte do imóvel da atriz, que é esposa de Denilson e irmã dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, precisou ser demolido para reconstruir e, agora, acumulou uma montanha de entulho.

O que Luciana não gostou foi do valor do serviço de retirada do entulho, já que, segundo o homem que apareceu em sua publicação, ainda faltavam 15 caminhões para serem chamados ao local.

A apresentadora Renata Alves aproveitou para relembrar o preço “salgado” que já pagou no mesmo serviço anteriormente. Veja!