Luísa Sonza exibe novo namorado ao chegar em show surpresa em SP Cantora andou de mãos dadas com o médico português Luís Ribeirinho no local e confirmou o relacionamento

Agora, está mais do que confirmado! Em show surpresa realizado em São Paulo no último domingo (17), Luísa Sonza chamou a atenção do público ao aparecer com o novo namorado. Até então, o médico português Luís Ribeirinho fazia parte apenas de boatos envolvendo a cantora, mas, agora é oficial.

“Eles chegaram de mãos dadas. [Ela] não fez questão de esconder", comentou Keila Jimenez.