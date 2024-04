Mãe de Ludmilla se emociona com homenagem da cantora em nova música Terceira edição do álbum Numanice foi lançada nesta semana e contém a canção A Preta Venceu

Após lançar a terceira edição do álbum Numanice nesta semana, Ludmilla fez a mãe, Silvana Oliveira, se declarar para ela. Isso porque a artista homenageou a matriarca na canção A Preta Venceu, que conta a história do que as duas já passaram juntas antes da fama.

Nas redes sociais, Silvana fez uma publicação especial para a filha. “Poder ver o quão gigante você se tornou, de fato, me deixa sem palavras”, escreveu.