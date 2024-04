Maluma anuncia o nascimento de sua primeira filha, Paris Menina é fruto do relacionamento dele com Susana Gomez

Tem bebê chegando no mundo! Nas redes sociais, o cantor Maluma anunciou que a sua primeira filha, a pequena Paris, nasceu no último sábado (9). A menina é fruto do namoro com Susana Gomez, com quem está se relacionando desde 2020.

“Ele faz esse estilo mais sexy, mas dizem que é super apaixonado pela Susana e queria de verdade ter uma família”, comentou Keila Jimenez.