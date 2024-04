Mariano e Jakelyne planejam inaugurar casa com o casamento Eles compraram o terreno após ficarem noivos e ainda não iniciaram a construção do imóvel

Depois de comprarem um terreno no interior de São Paulo, Mariano e Jakelyne Oliveira deram um novo passo na preparação do casamento: o casal decidiu que vai fazer a cerimônia na casa que está sendo construída no local.

Segundo Keila Jimenez, Jakelyne tem a expectativa de se casar entre o final deste ano e o começo de 2025.

Mariano e Jakelyne ficaram noivos em Maldivas no ano passado.