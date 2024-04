Michael J. Fox é ovacionado por plateia durante cerimônia do Bafta 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No último domingo (18), a cerimônia do Bafta - British Academy of Film and Television Arts, mais importante premiação do cinema britânico, movimentou ilustres artistas em Londres, na Inglaterra.

E quem estava presente no evento teve uma grata surpresa: o ator Michael J. Fox foi responsável por anunciar o vencedor da última categoria, a de melhor filme do ano. A presença do veterano das telas animou a plateia, que o ovaciou no momento em que ele subiu ao palco.

Aos 62 anos, o artista luta contra a doença de Parkinson, cujo diagnóstico veio aos 29 anos, e promove ações para ajudar pessoas com a mesma condição.

“O pessoal gosta muito do Michael, porque ele mostra que a vida não terminou”, comentou Keila Jimenez.