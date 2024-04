Alto contraste

Após uma gravidez compartilhada com os seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Mirella Santos deu à luz uma menina, chamada Luna. A bebê é fruto do relacionamento com Gabriel Farias e nasceu em Recife (PE) na última quarta (7).

“As duas estão bem”, informou Keila Jimenez.

Lembrando que Mirella ganhou fama na internet após viralizar com a música Envolvimento ao lado de MC Loma e de sua irmã, formando as Gêmeas Lacração.